اليوم السابع
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محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة.. "لطفي" لأخميم و"حبارير" للبلينا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:59 ص
محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة.. "لطفي" لأخميم و"حبارير" للبلينا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 366 لسنة 2023، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل.
 
وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من " لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف " حسين السيد حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالعمل رئيس لمركز ومدينة البلينا ". 
 
وأكد " الفقى " أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.
 

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