محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة.. "لطفي" لأخميم و"حبارير" للبلينا

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 366 لسنة 2023، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل.
وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من " لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف " حسين السيد حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالعمل رئيس لمركز ومدينة البلينا ".
وأكد " الفقى " أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة