اليوم السابع
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محافظ البنك المركزى يشارك فى الاجتماعات السنوية لمساهمى بنك التصدير الأفريقى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:38 م
محافظ البنك المركزى يشارك فى الاجتماعات السنوية لمساهمى بنك التصدير الأفريقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
كتب: أحمد يعقوب

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بنـاءً على توجيهات الرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيـس الجمهورية، توجَّه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على رأس وفد رسمي إلى غانا، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك"، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجارى بالعاصمة الغانية أكرا، تحت شعار "تحقيق الرؤية: بناء الرخاء والازدهار لشعوب إفريقيا".

وخلال الزيارة، التقى محافظ البنك المركزي مع الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حيث نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات، كما التقى محافظ البنك المركزي بالعديد من كبار الشخصيات ومُمثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية. 

ولقد شارك وفد البنك المركزي المصري في الاحتفالية التي أقيمت بالأمس بمناسبة مرور 30 سنة على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي تأسس عام 1993، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة.

ويعمل البنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، مُستهدفًا تمويل وتعزيز التجارة البينية والخارجية للدول الإفريقية، وذلك من خلال ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، فضلًا عن تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

هذا، وتناقش الاجتماعات السنوية لـ"أفريكسيم بنك" العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية للقارة الإفريقية ومنها: قضايا التجارة الإفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بجانب تبادل الخبرات والتجارب الإفريقية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف لدول القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وهو ما يظهر جليًا في الدعم المتبادل والتعاون المشترك فيما بين الجانبين، إذ تحظى مصر بوضع مُميز لدى البنك من حيث حجم الاستفادة من التسهيلات والمبادرات التي يُقدمها البنك لِمُساهميه.  

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد استضافت الاجتماعات السنوية للبنك في العام الماضي، والتي شرفت برعاية وحضور رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتواجد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعميق دوره الفعَّال في تنشيط وتعزيز التجارة البينية لدول القارة الإفريقية.


حسن عبد الله

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد



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