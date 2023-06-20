اليوم السابع
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مجلس مدينة زفتى بالغربية يعلن عن مزايدة علنية لتأجير سوق الماشية والخضراوات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:00 ص
مجلس مدينة زفتى بالغربية يعلن عن مزايدة علنية لتأجير سوق الماشية والخضراوات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت الوحدة المحلية بقرية سنباط التابعة لمجلس مدينة زفتي في محافظة الغربية، عن إجراء مزايدة لعملية تأجير بحق انتفاع واستغلال لسوق سنباط العمومي للماشية والخضراوات، وذلك يوم الخميس الموافق 2023/7/6 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الوحدة المحلية بمجلس المدينة.
 
 
وأضافت الوحدة المحلية في بيان لها أن علي من يرغب في التقدم للمزاد شراء كراسة الشروط من ادارة العقود والمشتريات بالمجلس نظير مبلغ 351 جنيها، وسداد مبلغ التأمين الابتدائي 10 آلاف جنيه ويزداد 10% من قيمة التعاقد الكلية وتقديم بطاقة ضريبية سارية بنوع النشاط.
 
 
 


 

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