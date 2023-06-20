متحف آثار الغردقة: شراء تذاكر الدخول سيكون عن طريق دفع البطاقة المصرفية فقط

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن متحف آثار الغردقة، أنه سيتم شراء تذاكر الدخول عن طريق دفع البطاقة المصرفية من مكتب التذاكر ولا يوجد إمكانية لشراء تذاكر دخول المتحف عن طريق الكاش.

وأكدت إدارة المتحف أن رسوم الدخول للمصريين والعرب 80 جنيها للفرد، وأن الطلاب المصريين والعرب 40 جنيها، والدخول الأجانب 200 جنيه، وأن الطالب الأجنبى 100 جنيه.

يذكر أن متحف الغردقة يضم الآلاف من القطع الآثرية المختلفة التى ترجع للعصور المختلفة منها العصر الفرعوني وكذلك الروماني والقبطي والإسلامي والعصور المختلفة.





