لندن: يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة بناء أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء، على أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في جهود إعادة بناء أوكرانيا، وما يتطلبه ذلك من تطمينات من أن البلاد ستكون بيئة ملائمة للاستثمار.

وتابع كليفرلي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلنيكن - أن بريطانيا تدرك أهمية إظهار أن هذه الاستثمارات ستكون فعالة وآمنة، وهو ما يعني التطمين المستمر أنه لن يتم غزو أوكرانيا مجددا بعد نجاحها في استعادة أراضيها، بالإضافة إلى دمجها بشكل أكبر في المؤسسات الأوروبية.

كما لفت الوزير البريطاني إلى أهمية دعم أوكرانيا في إصلاح مؤسساتها لتسهيل خطط الاستثمار، مشيرا إلى التحول السريع الذي تم بالقوات المسلحة الأوكرانية بدعم وتشجيع الحلفاء وضرورة أن يمتد الإصلاح المماثل السريع للمؤسسات الحكومية بدعم ومساعدة وتشجيع الحلفاء.

وقال كليفرلي إنه ناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا وطبيعة الدعم المشترك لجهودها في الدفاع عن نفسها ضد التدخل الروسي، بالإضافة إلى مناقشة التعاون على كافة الأصعدة المختلفة .. كما قال إنه ناقش مع بلينكن ملخص زيارته الأخيرة إلى بكين، والعمل المستمر لتعزيز السلم والاستقرار حول العالم ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.