لأول مرة شركة حكومية تنتج الخشب من جريد النخل كبديل عن الاستيراد.. صور

كتب عبد الحليم سالم

نجحت شركة نجع حمادى، إحدى الشركات الحكومية فى إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من جريد النخيل، حيث تم إنتاج 15 متر مكعب من الخشب متوسط الكثافة،MDF لأول مرة، لا سيما انه لم يسبق لاى شركة تصنيع الخشب من جريد النخيل، بما يتفق مع المواصفات الاوربية.

وكشف اللواء شريف القلينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تصنيع الخشب بشركة نجع حمادى من جريد النخيل صديق للبيئة وبما يتماشى مع متطلبات البيئة، تم بحضور فريق عمل الشركة الألمانية الموردة لخط الانتاج، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وحماية البيئة .

أضاف القلينى لـ"اليوم السابع" إن الإنتاج تم بمصنع الشركة بمدينة دشنا بتكنولوجيا جديدة لتحويل جريد النخيل إلى خشب، وبذلك يتم حل أزمة بيئية موجود بمنع حرق جريد النخيل، إذ أن هناك عدد من أصحاب المزارع يقومون بتجميع وحرق سعف النخيل ليتخلصوا منه، فهم يعتبرونه نفايات ضارة، إلا أنه في المقابل يوجد عدد قليل من أصحاب المزارع يدركون أن سعف النخيل من الثروات الهامة.

وتابع: إنه لهذا قررت شركة نجع حمادى للفيبر بورد الاستفادة منه، وإنتاج الألواح الخشبية من جريد النخيل، في مصنع الشركة وبتكنولوجيا حديثة ،وطبقا للمواصفات العالمية، وذلك تزامنًا مع انتهاء التجارب التصنيعية بنجاح في المصنع، لإنتاج ألواح خشب مضغوط بمواصفات أوروبية.

واوضح أن مصر تستورد سنويًا نحو مليون متر مكعب من الخشب بـحوالى مليار دولار، وبالتالى يمكن تقليل الفجوة وتصنيع نحو 220 الف متر في مصانعنا، تزامنا مع تخطيط وزارة البترول؛ لتدشين مصنع جديد ،وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي مستقبلا، بجانب حل مشكلة بيئية للتخلص من مخلفات النخيل الذى كان يتم عن طريق الحرق فى كل الأماكن، وبالتالى يؤدى ذلك إلى تلوث البيئة حيث أظهرت النتائج أن الأخشاب المنتجة من الجريد المصرية تحقق المواصفات الأوروبية فى الجودة والصلابة، وهذا يؤدي إلى توفير احتياجات السوق المحلى ،ثم التصدير إلى الخارج عند انتهاء الشركة من تنفيذ خطة التحديث لخطوط إنتاجها.



الواح الخشب

وأشار إلى أن مشروع صناعة الخشب من سعف النخيل لا ينتج عنه أي مخلفات، فهو من المشاريع الصديقة للبيئة في جميع مراحله، ففي البداية يخلص البيئة من النفايات بشكل صناعي احترافي وفي النهاية تستغل نفاياته لإعادة تدويرها واستغلالها في عمليات تصنيع الأخشاب متوسطة الكثافة.

وحول تكاليف التوسع فى المشروع، كشف انه يحتاج لنحو 1.2 مليار جنيه لتدشين خط إنتاج ينتج نحو 120 ألف متر سنويا لزيادة طاقة المصانع لنحو 220 ألف متر .