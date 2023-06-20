قلعة قايتباى تبدأ حظر شراء تذاكر الدخول نقدا والتحصيل بالبطاقات البنكية فقط

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية برئاسة محمد متولى ، عن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي بدءاً من اليوم ، باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي.

وأسعار التذاكر هى ، سعر التذكرة للمصريين والعرب 60 جنيها مصريا، الطلاب المصريين والعرب 30 جنيها مصريا، السائحون الأجانب 100 جنيه مصرى، الطالب الأجنبي 30 جنيها مصريا.

وتعد قلعة قايتباى من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهي مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية خلال موسم الإجازات وفصل الصيف، فهى أكبر أثر إسلامى بالمحافظة، وتستعد إدارة آثار الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال الأفواج السياحية خلال فصل الصيف القادم لتظهر القلعة بالمظهر الحضارى اللائق بالمنطقة الأثرية.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة بمقومات السياحة الأثرية وترفيهية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسي.