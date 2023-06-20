قبل العيد.. احذر عقوبة رادعة لحيازة وبيع الألعاب النارية

كتب – أحمد عبد الهادى

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يستعد البعض لبيع الألعاب النارية، وهم ربما لا يدرون أن بائعي الألعاب النارية يقعون تحت طائلة القانون.

وقد تضمن قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك على النحو التالى:

المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات تعاقب مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.