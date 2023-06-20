فنزويلا تعترف للمرة الأولى بوصول التضخم لـ 96% خلال 5 أشهر و429.2% سنويا

فاطمة شوقى

اعترف نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بأن التضخم المتراكم فى فنزويلا بلغ 96٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، وعلى أساس سنوى وصل إلى 429.2%، وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزى لدولة الكاريبى فإن أكبر زيادة فى الأسعار حدثت في قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.

وبلغ معدل التضخم المتراكم في فنزويلا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 96.3٪ ، بعد إغلاق مايو بارتفاع بنسبة 5.1٪ ، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي (BCV).

وأشارت التي لا تتبع أي دورية لنشر هذه التقارير ، إلى أن أعلى زيادة في الأسعار حدثت في قطاع الاتصالات بنسبة 13.1٪ ، يليه قطاع الصحة 7.5٪ ، والتعليم بنسبة 6. 5٪، مع تباين مايو ، بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 429.2٪ ، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وبحسب بيانات رسمية ، بلغ متوسط ​​الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال شهر أبريل 3.8٪ ، وفي مارس 6.1٪ ، وفي فبراير 19.3٪ ، وفي يناير 42.1٪ ، وهو أعلى معدل تضخم شهري سجلته الدولة في العامين الماضيين.

وفقًا لحسابات المرصد المالي (OVF) ، وهو كيان مستقل مكون من خبراء اقتصاديين ، فقد أغلق مؤشر مايو عند 7.6٪ ، بينما يُقدر التباين المتراكم للأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 84.9٪.

خرجت فنزويلا في ديسمبر 2021 من تضخم مفرط دخلته في عام 2017 ، والذي أدى في هذه الفترة إلى خفض قيمة البوليفار ، العملة الرسمية ، فضلاً عن ثقة المواطنين بها ، والتي تبنوا الدولار فيها بشكل غير رسمي. محاولة حماية دخلهم.

وركز نظام نيكولاس مادورو ، الذي يحاول وقف ارتفاع الأسعار ، على خفض الإنفاق العام وتقييد الائتمان وزيادة ضخ العملات الأجنبية لتثبيت سعر الصرف.