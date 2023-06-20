فصل التيار الكهرباء عن قرية القلمينا بقنا اليوم لتغيير أكشاك كهرباء

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بقنا، عن فصل التيار الكهربائى بقرية القلمينا، اليوم الثلاثاء، وذلك لأعمال الصيانة وتغيير أكشاك كهرباء.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل الكهرباء عن كشك كهرباء الشيخ جاد مما يؤدي إلى فصل الكهرباء عن قرية القلمينا بمركز الوقف شمال محافظة قنا، من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباحًا.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم عودة التيار فور انتهاء أعمال الصيانة، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة من الانقطاع، وذلك لتغيير أكشاك كهرباء لحياة كريمة.