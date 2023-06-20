اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهرباء عن قرية القلمينا بقنا اليوم لتغيير أكشاك كهرباء

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:00 ص
فصل التيار الكهرباء عن قرية القلمينا بقنا اليوم لتغيير أكشاك كهرباء محطة كهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الوقف بقنا، عن فصل التيار الكهربائى بقرية القلمينا، اليوم الثلاثاء، وذلك لأعمال الصيانة وتغيير أكشاك كهرباء.

 
وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل الكهرباء عن كشك كهرباء الشيخ جاد مما يؤدي إلى فصل الكهرباء عن قرية القلمينا بمركز الوقف شمال محافظة قنا، من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباحًا.
 
 
وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم عودة التيار فور انتهاء أعمال الصيانة، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة من الانقطاع، وذلك لتغيير أكشاك كهرباء لحياة كريمة.
 
 
 
 

فصل التيار بالقلمينا

مركز الوقف

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة