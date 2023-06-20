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فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقليوبية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:59 ص
فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقليوبية طلاب الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، عن فرحتهم وسعادتهم بسهولة امتحان مادة اللغة الثانية سواء "اللغة الفرنسية" أو "اللغة الألمانية"، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ، ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، أو أية نقاط غامضة، وهو أيضا ما رسم الفرحة على وجوه أولياء الأمور أمام اللجان عقب خروج الطلاب.

وأكدت غرفة عمليات تعليم القليوبية، والمختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة عدم تلقي أية شكاوى بخصوص الامتحان، وأن اللجان فتحت في مواعيدها، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الألماني أو الفرنساوي" وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

 

 


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