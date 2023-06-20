فرحة طلاب الثانوية العامة بالغربية لسهولة امتحان اللغة الثانية.. صور

الغربية مصطفى عادل

سادت الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وخرج الطلاب من الامتحان والفرحة والابتسامة على وجوههم لسهولة الامتحان، مؤكدين ان الامتحانات جاء في مستوي الطالب المتوسط وكانت الاسئلة مباشرة ويستطيع جميع الطلاب الاجابة فى الأسئلة.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية ابوابها لدخول الطلاب لاداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.

وخضع الطلاب للتفتيش الذاتي اليدوي وباستخدام اجهزة الكشف عن المعادن للكشف عن اي أداة أو وسيلة قد تستخدم في عمليات الغش.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالغربية المطهرات على بوابات اللجان لتعقيم الطلاب باستخدام الكحول قبل عمليات الدخول، ورفض الملاحظين دخول أي اوراق أو كتب للجان.

كان الطلاب توافدوا على اللجان في الثامنة صباح واصطحب اولياء الأمور ابنائهم للجان وحرص الطلاب على إجراء المراجعات قبل الدخول لأداء الامتحان.