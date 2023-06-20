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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:03 م
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فرحة طلاب الثانوية العامة بالغربية لسهولة امتحان اللغة الثانية.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:03 م
فرحة طلاب الثانوية العامة بالغربية لسهولة امتحان اللغة الثانية.. صور فرحة طلاب الثانوية العامة
الغربية مصطفى عادل

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سادت الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وخرج الطلاب من الامتحان والفرحة والابتسامة على وجوههم لسهولة الامتحان، مؤكدين ان الامتحانات جاء في مستوي الطالب المتوسط وكانت الاسئلة مباشرة ويستطيع جميع الطلاب الاجابة فى الأسئلة.
 
وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية ابوابها لدخول الطلاب لاداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.
 
وخضع الطلاب للتفتيش الذاتي اليدوي وباستخدام اجهزة الكشف عن المعادن للكشف عن اي أداة أو وسيلة قد تستخدم في عمليات الغش.
 
ووفرت مديرية التربية والتعليم بالغربية المطهرات على بوابات اللجان لتعقيم الطلاب باستخدام الكحول قبل عمليات الدخول، ورفض الملاحظين دخول أي اوراق أو كتب للجان.
 
كان الطلاب توافدوا على اللجان في الثامنة صباح واصطحب اولياء الأمور ابنائهم للجان وحرص الطلاب على إجراء المراجعات قبل الدخول لأداء الامتحان.
 
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(8)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(8)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(9)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(9)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(10)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(10)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(11)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(11)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(12)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(12)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(13)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(13)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(14)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(14)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(15)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(15)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(16)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(16)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(17)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(17)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(18)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(18)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(19)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(19)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(1)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(1)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(2)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(2)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(3)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(3)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(4)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(4)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(5)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(5)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(6)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(6)

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(7)
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-بسهولة-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية-بالغربية-(7)

 


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