غرفة امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد: لا شكاوى بامتحان اللغة الثانية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عدم ورود أية شكاوى من الورقة الإمتحانية فى مادة اللغة الاجنبية الثانية اليوم الثلاثاء من طلاب الثانوية العامة على مستوى لجان المحافظة، حيث انتظم سير منظومة العمل بامتحانات ال ثانوية العامة حيث جرى تجهيز 11 لجنة امتحان على مستوى المحافظة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس تواصل مستمر ولحظى مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة ، وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين بدأت 9 وانتهت 11صباحا ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 فى الوادى الجديد نحو 1998 طالب وطالبة وجرى تجهيز جميع اللجان وعددها 11 لجنة على مستوى المحافظة

واطمأن مدير التعليم بالمحافظة على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وبدء الامتحان بالمواعيد المحددة وإلتزام الجميع بالضوابط والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على توفير كافة سبل الراحة أمام الطلاب والأجواء المناسبة والهدوء لضمان آداء الإمتحان بعيد عن اى توتر