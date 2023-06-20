اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:53 م
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غرفة الملابس الجاهزة تنظم ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:39 م
غرفة الملابس الجاهزة تنظم ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية ورشة العمل
كتب إسلام سعيد

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نظمت غرفه صناعة الملابس  الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل عن المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية  بقاعه اجتماعات مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالعامرية بمحافظة الاسكندرية.
 
وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بان  تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة ياتي في اطار جهود الغرفة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع و تطوير قدراتهم حيث تناولت ورشة العمل الاستراتيجيات والتوجهات الحديثة لموظفي الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية وتضمنت أيضا المسميات الوظيفية الحديثة في إدارة الموارد البشرية ودورها ومسئوليتها وكيفية استقطاب وتوظيف العمال والموظفين والمواهب من سوق العمل وإدارة التغير وكيفية التعامل مع المقاومات للتغير والثقافات المختلفة في بيئة العمل وكيفية إدارة الصراعات الوظيفية والمشاكل الإدارية داخل المنشات وكيفية بناء واعداد الهيكل التنظيمي للشركة والتعريف بتطبيقات ونظريات التحليل الوظيفي وكتابه التوصيف الوظيفي للوظائف المختلفة وتطبيق نظام إدارة الأداء والتقييم الدوري للعاملين وكيفية تنفيذ البرامج التدريبية.
 
وأضاف عبد السلام بان الورشة شهدت مشاركة الدكتور تامر حسني و الدكتور احمد عاشور من جامعة الاسكندرية بالاضافة الي عدد كبيرمن العاملين بمصانع الملابس بمنطقة العامرية بالاسكندرية وتم وضع الماده العلميه  والموضوعات وفقا لاحتياجات ومتطلبات المنشآت الصناعية المتخصصة وأن الغرفة تسعي من خلال خطط التدريب السنوية الي  تلبية احتياجات القطاع في شتي المجالات الفنية والادارية.

غرفة الملابس

صناعة الملابس

الملابس الجاهزة



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