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طلاب بالثانوية العامة: سؤالان بامتحان مادة الفرنساوى فى آخر صفحة بكتاب المفاهيم

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:52 ص
طلاب بالثانوية العامة: سؤالان بامتحان مادة الفرنساوى فى آخر صفحة بكتاب المفاهيم طلاب بالثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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عبر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، عن رضاهم بمستوى امتحان اللغة الفرنسية، مؤكدين أنه كان سهل ولن يحتاج تركز وكانت معظم الأسئلة من نماذج الامتحانات السابقة ما سهل الإجابة. 
 
وقال خالد زكى، إن الامتحان كان سهل ولكنه يحتاج المذاكر جيدا ومن ضمن الأسئلة سؤالين من آخر صفحة من كتاب المفاهيم واعتقد الكل جاوبهم صح، ومن بين الاسئلة سؤال عم شهر 7 وهو شهر الصيف والبعض كان لا يعلم ذلك ولكن مع التركيز عرفت الاجابة مع التركيز. 
 
وشملت امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حصرا دقيقا لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 

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