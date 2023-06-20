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طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة الفرنسية: كان سهلاً وفى المتناول.. فيديو

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:10 ص
طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة الفرنسية: كان سهلاً وفى المتناول.. فيديو طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد طلاب الثانوية العامة أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية" الفرنسية، كان سهلاً  وفى المتناول باستثناء نقطتين، ولكنهم من المنهج. 
 
وشملت امتحانات اللغة الثانية مواد الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حصرا دقيقا لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية.
 
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 

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