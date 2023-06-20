طارق الملا: تنمية المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى برئاسة الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعراض الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية فى منطقة المثلث الذهبى والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبى .

وأكد الملا أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى .

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات فى ضوء إستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن تنمية منطقة المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة المعنية والإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة فى جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة والاستفادة من إمكانيات منطقة المثلث الذهبى والعمل على ترويج الفرصة الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة الذهبى والتى ستكون إضافة تنموية تدعم الاقتصاد القومي.