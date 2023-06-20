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ضياء رشوان: الحوار الوطنى توافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:59 م
ضياء رشوان: الحوار الوطنى توافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة، ولكن سأل المستشار محمود فوزى فقال له إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال.
 
وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه بالإضافة لهذه القضايا هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ فيها قراراته.  
 
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيرسل ما يتعلق بالوصايا لمجلس النواب، كما أن التعاونيات هي تعديلات تشريعية، وكذلك الأمر في مفوضية مكافحة التمييز حيث إنه مشروع قانون بالكامل، موضحًا أنه سيتم الفترة المقبلة رفع قدر أكبر من القرارات التنفيذية التي يوجه بقرارات منه أو للحكومة.

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