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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:21 ص
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 18032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 21822 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 7544  نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5277 نقطة.

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