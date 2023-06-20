"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة والتى بدأت أمس وتستمر اليوم، وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الإدارة العامة للطب الوقائى، "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك فى الفترة من 1 حتى 14 يونيه 2023 حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 327 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 144 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط عدد 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأكد استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.