صاحب أقدم ورشة للخيش يكشف أسرار مهنة حفظ المواد الغذائية على مدار 100 عام..صور وفيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشتهر منطقة الجمرك فى محافظة الإسكندرية، بانتشار الورش والمهن القديمة التى مازالت موجودة حتى الآن، ومنها مهنة صناعة وتفصيل الخيش، هذه المهنة التى يعود تاريخها إلى ما يقرب من 100 سنة، عم حسن السرياقوسى، أقدم صاحب ورشة يروى تفاصيل المهنة التى ورثها من والده.

قال عم حسن السرياقوسى صاحب أقدم ورشة لتصنيع وتجهيز الخيش، فى منطقة الجمرك بالإسكندرية، أنه توارث المهنة منذ الصغر عن والده الذى كان يعمل فى المهنة لصنيع الخيش والتى تستخدم فى تصدير المواد الغذائية وكذلك اجولة البطاطس والمكرونه والسودانى وجميع أنواع الأغذية التى يتطلب بها الخيش للحفاظ عليها.

وأضاف حسن السرياقوسى لـ " اليوم السابع"، أن من المواد التى تستخدم فيها الاجولة الخيش الجبنة الرومى والبلح والسودانى، وان خامات الخيش، تأتى باله كبيرة يتم تقطيعها وبعد ذلك القص والتفصيل وحتى مرحلة التفصيل على ماكينة الخياطة، واكثر الطلب على الخيش المحافظات التى لا يوجد بها ورش لتصنيع الخيش.

وأشار صاحب ورشة صناعة الخيش، أن مميزات الاجولة والمصنوعات من الخيش، أنها صحية وجيدة التهوية ولا تتأثر بالعوامل الجوية، ويمكن وضعها بالمواد الغذائية داخل الثلاجات وكذلك وضعها فى أماكن تهوية وتحت اشعة الشمس وهى مفيدة أكثر من الأجولة المصنعة من المواد البلاستيكية " موضحا " أن فترات صناعه الخيش يمكن أن تتطلب أوقات كبيرة ويأتى ذلك حسب الطلب والكمية التى يتم صناعتها وهناك كمية لا تستغرق إلا أوقات قصيرة تصل ما بين اسبوع أو اقل مشيرا إلى قديما كان هناك إقبال فى شراء الكميات من الخيش الا هذا الوقت اختلف الوضع الحالى فى بيع الخيش والتى يستخدمها المخابز وأصحاب المطاعم والمحلات فى تعبئة منتجاتهم.

وواضح زغلول أحمد، صنايعى فى مهنة أجولة ومنتجات الخيش، أن تفصيلية الخيش تأتى جاهزة ثم نبدأ فى تقطيعها ووضعها على أحد الماكينات الخياطة لتفصيلها مضيفا أن الورشة احتفظت بشكلها ولا تتغير منذ بداية انشائها، وان سبب الاقبال عليها انها صحية وتحفظ المنتجات جيدة لمدة تصل إلى سنة.

يذكر أن أجولة الخيش تصنع من خيوط ألياف نبات يسمى «الجوت» يميل لونه إلى الصفرة، ويُصْنع بأبعاد عرضية وأوزان مختلفة، ويُستخدم بصفة أساسية فى صنع الأكياس اللازمة للمنتجات الزراعيّة والصناعية، كما يُستخدم بكميات كبيرة كغلافات وقائيّة لتغليف الطرود، وكقماش داعم عند تنجيد الأثاث، ويُستخدم الخيش ذو العرض الكبير لتقوية السّجاد.



أجولة-الخيش-بعد-تصنيعها-في-الإسكندرية



الحاج-حسن-السرياقوسي-اقدم-صاحب-ورشة-خيش-بالإسكندرية



تجهيز-الخيش-في-اقدم-ورشة-بالإسكندرية



صناعة-الخيش-في-الإسكندرية



صناعة-الخيش--في-الإسكندرية