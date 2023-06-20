وذكرت الرئاسة العامة - وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - أنه يقوم على البرنامج ما يزيد على 70 من أصحاب الفضيلة ممن لديهم العلم الشرعى للرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى على مدار الساعة.

كما وفرت رئاسة شؤون الحرمين جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج الذي يدعم 11 لغة في المداخل الرئيسية من صحن المطاف.