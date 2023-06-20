"سواعد ملبية".. شعار التطوع الصحى فى الحج

المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

أطلق مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة السعودي من خلال برنامجه "سواعد الصحة" حملته هذا العام تحت شعار "سواعد ملبيّة" بمشاركة 1,500 متطوعٍ ومتطوعة لتقديم الخدمات الصحيّة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1444 هـ.

وتشمل الخدمات التي يقدمها المتطوعون: الخدمات الإسعافية، والفحوصات الطبية، والرعاية الأولية، وكافة الخدمات الطبيّة في جميع المراكز الصحيّة والمستشفيات في المدن الرئيسية الأربع: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المدينة المنورة، جدة، والطائف، وحضوراً أساسياً في مشعر عرفات الأهمّ، وذلك للعام الخامس.

ويعد مركز التطوع الصحي الجهة المعنية بتنظيم التطوع الصحي داخل الوزارة والإشراف عليها، وأن برنامج "سواعد الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن انطلق لأول مرة في عام 1439 هـ، ويهدف إلى استقطاب متطوعين محترفين من الممارسين الصحيين بمهام تطوعية علاجية ووقائية للإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.