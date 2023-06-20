سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

وكانت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قد قامت بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار.

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.