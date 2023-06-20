اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:14 م
أكرم القصاص
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سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:49 م
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم، حيث سقط جانب من عقار خالي من السكان ولا يوجد أي إصابات، وذلك بالعقار رقم 26 بشارع  الغزالي وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع العقار لاتخاذ اللازم.
 
وكانت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قد قامت بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 
 
وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار.
 
وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.

 


الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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