سرقة صليب تركه البابا بنديكتوس السادس عشر لكنيسته في ألمانيا

فاطمة شوقى

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الصليب الذي خلفه بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس السادس عشر لأبرشية في منطقة بافاريا، مسقط رأسه في ألمانيا، سرق من الكنيسة التي كان يعرض بها، وفقا لصحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية .

ووفقا لبيان مكتب الشرطة الجنائية بولاية بافاريا ، كسرت حاوية عرض على جدار كنيسة البلدة في تراونشتاين من قبل مجهولين وسرق الصليب في وقت ما بين الساعة 11:45 صباحا و5 مساء، ووصف الصليب بأنه صليب صغير، وقالت الشرطة إن نقودا سرقت أيضا من الكنيسة.

وقال بيان الشرطة: "بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، المقتنيات الدينية لا تقدر بثمن، ودعت أولئك الذين شاهدوا أفرادا مشبوهين حول الكنيسة أمس الاثنين أو يمكنهم تقديم أي معلومات أخرى بالتوجه إلى الشرطة".

وتوفي بنديكتوس في 31 ديسمبر بعد ما يقرب من عشر سنوات على استقالته من منصبه، ليكون أول بابا منذ ستة قرون يستقيل.