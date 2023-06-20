زى النهارده.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بـ"أحداث الموسكى" بالسجن 5 سنوات

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 20 يونيو 2020، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضى بالسجن 5 سنوات لـ 7متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمتهم، لاتهامهم باستعمال العنف في القضية المعروفة بأحداث الموسكى، والتعدى على موظف عام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.