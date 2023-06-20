رئيس فرنسا يلتقى رئيسة الحكومة الإيطالية فى باريس

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم الثلاثاء بقصر الاليزيه، رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون وميلوني سيبحثان العلاقات الثنائية وتنفيذ "معاهدة كويرينال" الموقعة في 2021 والرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما سيبحث ماكرون وميلوني القضايا الأوروبية، وسيستغلان هذا الاجتماع للتحضير للمجلس الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل يومي الخميس 29 والجمعة 30 يونيو الحالي.

كما ستتناول المباحثات بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية "قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في فيلنيوس بليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 يوليو القادم.

كما أكد بيان الاليزيه أن محادثاتهما ستكون فرصة لإعادة تأكيد دعمهما المشترك لأوكرانيا على جميع الاصعدة الانسانية والعسكرية والاقتصادية.