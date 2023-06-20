رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة الطالبات.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وضع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حجر الأساس للمبنى4 بمدينة الطالبات، اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمدينة.

رافق رئيس الجامعة فى وضع حجر الأساس- الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، و خالد سويلم أمين عام الجامعة ، والدكتور إيهاب لطفي مستشار أعمال الإنشاءات بالجامعة، والدكتور باسم الهادي السعيد محمد مستشار الأعمال الكهروميكانيكية بالجامعة ،وأمناء الجامعة المساعدين شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة بمدينة الطالبات هشام عامر مدير عام المدن الجامعية، ونجلاء عثمان مديرة مدينة الطالبات، و منى فيصل مدير دار الضيافة، وخلال مراسم وضع حجر الأساس- صرح الدكتور ناصر مندور أن العمل بمشروع إنشاء المبنى بدأ 18 يناير 2023 موضحاً أن المبنى يضم 5 طوابق (أرضي + 4 متكرر) بمسطح 1500م2 للطابق الواحد.

أما الطابق الأرضي يتكون من غرف إدارية، وعيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد وخدمات، إلى جانب الطابق المتكرر الذي يتكون من 30 غرفة لسكن الطالبات و2 قاعة مذاكرة ومرافق .

أشرف على تنفيذ المشروع من الإدارة الهندسية المهندسين محمد علي وإيمان جمعة وأمل شكري ومي رضا وحنان صلاح و خليل فاروق .

ثم توجه الدكتور ناصر مندور ومرافقيه لوضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد، الذي بدأ تنفيذه 17 يناير 2023 ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه 16 يوليو 2024.

وأستمع الدكتور ناصر مندور إلى شرح تفصيلي عن المبنى من هيئة المستشارين الهندسيين، حيث يتكون المبنى الهيكلي من طابقين (أرضي- أول) بإجمالي 7000متر مسطح للطابق الواحد، أما الطابق الأرضي يتكون من39 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و5 قاعات دراسية ومحاضرات، ومدرج سعة 500 طالب وعدد 4 مدرجات سعة 200 طالب لكل مدرج بالإضافة إلى ممرات وخدمات .

أما الطابق الأول يتكون من

42 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و 13 قاعة دراسية ومحاضرات، ومدرج سعة 500طالب بالإضافة إلى ممرات وخدمات.

قام بتنفيذ مشروع مبنى كلية الهندسة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

كما قام " مندور" بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، وقد بدأ العمل بالمشروع 5 يوليو 2021 ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه فى 4 يناير 2023 .

وأوضح رئيس الجامعة أن المبنى مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسى، ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ ، ويضم مركز للمعلومات، و9 قاعات دراسية، و 5معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و 6 غرف كنترول.

أشرف على تنفيذ المبنى من الإدارة الهندسية المهندس محمد سعد محمد والمهندسة غادة عبد الله.

ومن مبنى الحاسبات والمعلومات توجه الدكتور ناصر مندور إلى مبنى كلية الألسن الجديد، والذي يُقام على مساحة 1900م2 ، ويتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيس ومدخل خلفي، و 4 مخارج للطوارئ ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء.

ويحتوي المبنى كذلك على عدد 10 معامل، و 8 قاعات دراسية، و 4 غرف كنترول، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات .



رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد (2)



المبنى الجديد بجامعة القناة (3)



رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد (1)



المبنى الجديد بجامعة القناة (2)



رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد (3)



المبنى الجديد بجامعة القناة (1)

أشرف على تنفيذ المبنى من الادارة الهندسية المهندس محمد سعد محمد والمهندسة غاده عبد الله.