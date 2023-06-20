

وثمن العليمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) الإثنين - جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في استقبال حجاح بيت الله الحرام، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتأمين المناسك المقدسة.



ووجه العليمي الحكومة اليمنية باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور، والقانون، وتوجيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي.