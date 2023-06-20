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دار الإفتاء توضح هل الحج يجب على الفور أم على التراخى؟

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:57 ص
دار الإفتاء توضح هل الحج يجب على الفور أم على التراخى؟ دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
اختلف الفقهاء في وجوب الحج: هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (أي: في أول الوقت الذي يستطيع فيه الحج) وهو الأَولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي (أي: في أي وقت يستطيع فيه الحج).
وعلى الرغم من وجود الخلاف الفقهي السابق بيانه فإننا ننصح بالمبادرة في أداء هذه الفريضة إذا ما توفرت شروط الاستطاعة.
 
وأكدت الدار أنه من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا قعد بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.
 
كما لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة فمن لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط يجوز له السعي بهذه الحالة مع ضرورة ارتداء ما يضمن به عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.

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