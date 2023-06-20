حياة كريمة تجوب المحافظات.. كشف طبى وعلاج بالمجان لأهالى حلايب وشلاتين (فيديو)

تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين ومن خلال مبادرة حياة كريمة وصلت القوافل العلاجية إلى قرية رأس حدربة آخر قرية مصرية بمدينة حلايب للكشف على الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية المختلفة مجانا.

كانت القوافل العلاجية أنهت أعمالها بقرية مرسى حميرة التابعة لمدينة شلاتين وقرية أبو رماد أكبر قرى حلايب وقبلها بمنطقة المستعمرة بالقصير، حيث أجرت الكشف فيها على 446 مواطنا خلال يومى 13 و14 يونيو الجارى.

وانطلقت القوافل العلاجية لمنطقة المستعمرة وقرية الحمروين مع بداية شهر يونيو، وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 مواطنا.

ومن المقرر حسب خريطة القوافل العلاجية أن تقضى القوافل فى قرى رأس حدربة ومرسى حميرة يومى 19 و20 يونيو وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى أبو الحسن فى ذلك التوقيت ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات المختلفة.