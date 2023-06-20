اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة تجوب المحافظات.. كشف طبى وعلاج بالمجان لأهالى حلايب وشلاتين (فيديو)

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:44 م
حياة كريمة تجوب المحافظات.. كشف طبى وعلاج بالمجان لأهالى حلايب وشلاتين (فيديو) حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين ومن خلال مبادرة حياة كريمة وصلت القوافل العلاجية إلى قرية رأس حدربة آخر قرية مصرية بمدينة حلايب للكشف على الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية المختلفة مجانا.
 
كانت القوافل العلاجية أنهت أعمالها بقرية مرسى حميرة التابعة لمدينة شلاتين وقرية أبو رماد أكبر قرى حلايب وقبلها بمنطقة المستعمرة بالقصير، حيث أجرت الكشف فيها على 446 مواطنا خلال يومى 13 و14 يونيو الجارى.
 
وانطلقت القوافل العلاجية لمنطقة المستعمرة وقرية الحمروين مع بداية شهر يونيو، وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 مواطنا.
 
ومن المقرر حسب خريطة القوافل العلاجية أن تقضى القوافل فى قرى رأس حدربة ومرسى حميرة يومى 19 و20 يونيو وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى أبو الحسن فى ذلك التوقيت ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات المختلفة.
 

حياة كريمة

محافظات مصر

كشف طبى

علاج بالمجان

حلايب وشلاتين



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يوجه بسرعة انهاء أعمال الإنشاء والتطوير لوحدات حياة كريمة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:47 ص

"حياة كريمة" تزين قرية فارس فى أسوان بمشروعات التطوير والتنمية.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:00 ص

"تضامن المنوفية": محو أمية 4 آلاف دارس خلال مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:28 ص

قرى "فاو وأبو دياب" بدشنا تنعم بخدمات حياة كريمة.. مجمعات خدمية وزراعية وملاعب لمراكز الشباب.. انتهاء إنشاء مركز شباب على مساحة 1900 متر ووحدة لطب الأسرة تخدم 33 ألفا.. ومحطة رفع صرف صحي بـ135 مليون جنيه.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة