حبس عامل بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدار السلام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة دار السلام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق،بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة .

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر) ، وطرف ثانى (شخصين) ، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.