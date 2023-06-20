حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار فى مدينة 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.

عثرت قوات الأمن بداخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 مترًا وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.