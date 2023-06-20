اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار فى مدينة 15 مايو

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:34 م
حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار فى مدينة 15 مايو التنقيب عن الاثار، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة 15 مايو، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.
 
عثرت قوات الأمن بداخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 مترًا وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


التنقيب على الاثار

الأثار

أمن القاهرة

جريمة التنقيب عن الأثار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة