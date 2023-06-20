جمعية رجال الأعمال المصريين والشهر العقارى يبحثان تيسيرات تسجيل العقارات

كتب إبراهيم قاسم

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، صباح اليوم اجتماعا بمقر الجمعية، حول الارتقاء بالمنظومة العقارية، وتيسير الاجراءات واستهداف القوانين الجديدة الخاصة بالشهر العقاري في المدن القديمة أو الجديدة لتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي في مصر.

وحضر الاجتماع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية والدكتور أحمد الصيفي، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، والدكتور علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والدكتور محمد عمارة مدير عام العقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شارك في اللقاء النائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، ومجموعة من نواب اللجان التخصصية الأخرى ومجموعة من المطورين العقاريين وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري.

وتناولت المناقشات في الاجتماع دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري "الخاص بالمدن القديمة"، ودور القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة في الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير الاجراءات واستهداف هذه القوانين لجميع العقارات بجمهورية مصر العربية.

وعبر الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق عن سعادته البالغة باللقاء ونقل للحضور تحية وتقدير المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري للجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت أن المستشار عمر مروان حريص كل الحرص على المشاركة الاجتماعية وخاصة برجال الأعمال الذين يعملون في مجال التطوير العقاري ووجه بالتواصل الدائم معهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم إيمانا منه بالدور الهام الذين يقومون به في مجال التطوير العقاري وأن تسجيل تلك المشروعات والمجتمعات العمرانية يؤدي الى زيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية في البلاد.



اجتماع الشهر العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين 2



اجتماع الشهر العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين 3



اجتماع الشهر العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين 4



اجتماع الشهر العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين 5



اجتماع الشهر العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين 6