جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الثانى بالتوب وان مراكز فنون الجامعات للموسم الرابع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حقق مركز فنون جامعة الزقازيق المركز الثاني بمسابقة "التوب وان" مراكز فنون الجامعات الموسم الرابع، والتى تشارك بها الجامعة لأول مرة بهذا الموسم، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث يتم تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

جاء ذلك من خلال إعلان وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، عن أسماء الجامعات الفائزة في مسابقة مراكز الفنون بالجامعات التوب وان، حيث تشتمل المسابقة على خمسة مجالات هى "المسرح - الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية - الموسيقى - والكورال"

وقد جاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، أحمد كمال مدير مركز الفنون بالجامعة، إسلام الديب المسئول المالى للمركز، ولاء عبد العظيم المشرف الإدارى للمركز، محمد روحى المشرف المشرف الفني والوثائقي للمركز، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المحترفين فى المجالات المختلفة بالمسابقة وهم : الدكتور أميرة خيرى والدكتور محمد ماهر للفنون التشكيلية، الدكتور هبه عبد الكريم والدكتور مؤنس على للموسيقى والكورال، وشريف نصار للفنون الشعبية، وأحمد هاشم للمسرح.

وحصدت مراكز الفنون بجامعة أسيوط المركز الأول، كما حصدت مراكز الفنون بجامعة الزقازيق المركز الثاني، بينما المركز الثالث فكان من نصيب مراكز الفنون بجامعة المنيا.

وقد شارك بالخمس مجالات من جامعة الزقازيق بالمسابقة 86 طالبا وطالبة، حيث شارك فى مجال الموسيقى 9 طلاب، والكورال 18 طالب، والفنون التشكيلية 25 طالب، والمسرح 22 طالب ، والفنون الشعبية 12 طالب، حيث تم التدريب خلال يومين فى الأسبوع لمدة عام جامعى على مدار الفصلين الدراسيين الأول والثانى للعام الجامعى 2022/2023.

جدير بالذكر أنه قد شارك بالمسابقة عدد 16 جامعة حكومية وخاصة واستمرت المسابقة لمدة شهر كامل حيث قدمت كل جامعة فيلم تسجيلي عن فعاليات التدريب بالمراكز خلال الموسم الرابع مبرزين أهم المحطات الفنية خلال هذا العام، كما تم تحكيم المسابقة وفق نسبة المشاهدة بالإضافة إلى تحكيم لجنة وزارة الشباب والرياضة من حيث الإخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة بالفيلم.