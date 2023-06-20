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توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعداداً لدخول امتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:26 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعداداً لدخول امتحان اللغة الثانية توافد طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان المدارس استعداداً لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تبدأ لجنة الامتحان من التاسعة، ومن المقرر أن يتم السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الثامنة والنصف صباحاً، لإتمام إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لعدم السماح للطلاب باصطحاب أى أجهزة محمول أو وسائل غش.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
 
 

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