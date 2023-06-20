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تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:10 م
تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة غرفه المتابعه للجان الثانوية العامة
الدقهلية _محمد الحبشي

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تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واطمأن على خروج خطوط سير صناديق الأسئلة وصول الأوراق الامتحانية إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
 
وأكد شعبان، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات لتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم تتلق شكاوى بشأن الامتحان، وقد سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
واطمأن شعبان على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وضرورة الإلتزام بوقت توزيع أوراق الأسئلة واستلام كراسة الإجابة من اللجان
 
وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامه بشعبتيها العلمية والأدبية البالغ عددهم 53 ألفًا و 414 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، موزعين على 151 لجنة امتحانية.
 
امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023

جانب من متابعه اللجان
جانب من متابعه اللجان

غرفه المتابعه للجان الثانوية العامة
غرفه المتابعه للجان الثانوية العامة

متابعه لجان امتحانات الثانوية العامة
متابعه لجان امتحانات الثانوية العامة

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان اللغه الأجنبيه الثانيه

تسريب امتحان اللغه الاجنبيه الثانيه

تسريب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

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تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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