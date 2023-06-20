تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الدقهلية _محمد الحبشي

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واطمأن على خروج خطوط سير صناديق الأسئلة وصول الأوراق الامتحانية إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد شعبان، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات لتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم تتلق شكاوى بشأن الامتحان، وقد سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأن شعبان على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وضرورة الإلتزام بوقت توزيع أوراق الأسئلة واستلام كراسة الإجابة من اللجان

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامه بشعبتيها العلمية والأدبية البالغ عددهم 53 ألفًا و 414 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، موزعين على 151 لجنة امتحانية.