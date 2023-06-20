تعرف على مبيعات السيارات للماركات المختلفة خلال الربع الأول من 2023

كتبت : أماني سمير

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " أن " الماركات الأوروبية " سجلت مبيعات قدرت بنحو 1.260 سيارة في الفترة من يناير وحتي مارس 2023 ، مقابل 13.709 بالعام الماضي 2022 .

وعن " الماركات الكورية " فقد سجلت مبيعاتها منذ يناير 2023 وحتى نهاية مارس بيع حوالي 940 سيارة فقط، مقارنة ببيع حوالي 8.996 سيارة في عام 2022، وقدرت نسبة الإنخفاض بنحو 89.5% .

أما مبيعات " الماركات الأمريكية " فقد سجلت بيع حوالي 350 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مقابل بيع حوالي 2.035 سيارة في الفترة ذاتها من العام المنصرم 2022 بنسبة إنخفاض حوالي 84.5% .

وأخيرا " الماركات الصينية " فقد إنخفضت مبيعاتها بنسبة 65.7% بإجمالي مبيعات قدرت بنحو 4.145 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ببيع حوالي 12 ألف سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 .