اليوم السابع
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تعرف على مبيعات السيارات للماركات المختلفة خلال الربع الأول من 2023

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:00 ص
تعرف على مبيعات السيارات للماركات المختلفة خلال الربع الأول من 2023 صورة ارشيفية للسيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " أن " الماركات الأوروبية " سجلت مبيعات قدرت بنحو 1.260 سيارة في الفترة من يناير وحتي مارس 2023 ، مقابل 13.709 بالعام الماضي 2022 .

وعن " الماركات الكورية " فقد سجلت مبيعاتها منذ يناير 2023 وحتى نهاية مارس بيع حوالي 940 سيارة فقط، مقارنة ببيع حوالي  8.996 سيارة في عام 2022، وقدرت نسبة الإنخفاض بنحو 89.5% .

أما مبيعات " الماركات الأمريكية " فقد سجلت بيع حوالي 350 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مقابل بيع حوالي 2.035 سيارة في الفترة ذاتها من العام المنصرم 2022 بنسبة إنخفاض حوالي 84.5% .

وأخيرا " الماركات الصينية " فقد إنخفضت مبيعاتها بنسبة 65.7% بإجمالي  مبيعات قدرت بنحو 4.145 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ببيع حوالي 12 ألف سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 . 


اميك2023

مبيعات السيارات

ماركات السيارات

أماني سمير



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