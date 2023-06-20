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تعرف على تطور كمية المياه النقية المنتجة فى مصر لعام 2022.. إنفو جراف

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:00 ص
تعرف على تطور كمية المياه النقية المنتجة فى مصر لعام 2022.. إنفو جراف محطة مياه الشرب - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى لعام 2021/2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بتطور كمية المياه المنتجة وعدد محطات المياه خلال تلك الفترة.

كمية المياه المنتجة
كمية المياه المنتجة

وتشير بيانات الجهاز بالإنفو جراف إلى مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 11 مليار م3 عام 2020/2021.

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1115 محطـة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2021/2022.

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1584 محطـة بكمية إنتاج قدرها مليار م3 عام 2021/2022.

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 38 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.04 مليار م3 عام 2021/2022 .

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 54 محطة بكمية إنتاج بلغت 0.2 مليار م3 عام 2021/2022 .

بلغ إجمالى كمية المياه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 8.5 مليار م3 عام 2020/2021.

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.9 م3 عام 2021/2022، مقابل 106.8م3 عام 2020/2021 .

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 83.9 م3عام 2021/2022 مقابل 82.6 م3 عام 2020/2021.

بلغـت نسبة الفاقد من المياه 26.5٪ عام 2021/2022 مقابل 27.9٪ عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5٪.

بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.2٪.

بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 95.9٪ عام 2021/2022.

بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1٪.

بلغت 96.3٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.

بلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 484 محطة عام 2021/2022، مقابل 475 محطة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.9٪.

بلغ اجمالى كمية الصرف المعالج  5.23 مليار م3 عام 2021/2022.


محطات المياه

الصرف الصحى

جهاز الإحصاء



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