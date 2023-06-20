"تضامن المنوفية": محو أمية 4 آلاف دارس خلال مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

أكد أمام فوزي مدير مديرية التضامن بمحافظة المنوفية ، أن هناك عدة مبادرات وبرامج تأتي علي رأس أولوياتها المبادرة الرئاسية لا أمية مع تكافل، والتي تتكاتف فيها الأجهزة التنفيذية برعاية كاملة من اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لإنجاحها في ظل الجمهورية الجديدة .

وأضاف إمام فوزي، ان المديرية استطاعت بفضل وضوح الرؤية والهدف للقائمين على المبادرة والميسرين القائمين علي تنفيذها، وكذلك عزيمة واصرار الراغبين في محو اميتهم، فقداستطاعت المبادرة في محافظة المنوفية تجاوز العدد المستهدف في ثلاث سنوات في دورتين فقط، تم ذلك في ظل تبني استراتيجية غير تقليدية في آليات تنفيذ المبادرة

وأضاف مدير المديرية ان نموذج الحاجة زبيدة بنت قرية دكما نموذج مشرف للعزيمة والإصرار لمحو الأمية في سن تجاوز 87عاما .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سوزي صبحي سند مسئول التمكين الاقتصادي و منسق عام المبادرة والمسئول عنها بمحافظه المنوفية، انه تم تكليفنا في عام 2022 بالعمل على محو أمية 4000 دارس من مستفيدي تكافل وكرامه وغيرهم من الأميين خلال ثلاث سنوات تنتهي في يوليو 2022، الا انه تم استهداف كامل العدد وتم تخطي نسبه المستهدف خلال دورتي امتحانات يناير وابريل هذا وجار استكمال فتح فصول جديدة لاستكمال المسيرة ومحاوله القضاء على الاميه بالمحافظه ومن المرجح اختبار مايقرب من 500 فصل في دورة يوليو المقبل.