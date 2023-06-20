اليوم السابع
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تاجر مواد مخدرة يعترف بتوصيل مخدر الآيس لزبائنه بسيارة فى القاهرة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:00 ص
تاجر مواد مخدرة يعترف بتوصيل مخدر الآيس لزبائنه بسيارة فى القاهرة مديريه امن القاهره _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، والهيروبن، أنه كان في طريقه لترويج المضبوطات بين عملائه، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقاءهم، وتوصيل المواد المخدرة بواسطة سيارة خاصة به.
 
واعترف المتهم بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين المتعاطين من عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول على المضبوطات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم  والتحفظ على المواد المخدرة والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مديرية أمن القاهرة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين المتعاطين من عملائه. 
 
تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء استقلاله سيارة، وضبط بحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى- ميزان حساس).
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

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