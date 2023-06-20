تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية لـ5 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 5 يوليو.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر.