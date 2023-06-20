اليوم السابع
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بيطرى قنا تحرر 14 محضرا "ذبح خارج المجازر الحكومية" قبل عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:39 م
بيطرى قنا تحرر 14 محضرا "ذبح خارج المجازر الحكومية" قبل عيد الأضحى المبارك مجازر
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحي المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وقوص ونجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك و شرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

 
وأضاف الداودي، أن حملات التفتيش نجحت في تحرير 14 محضر مخالفة، بواقع 11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 23 كيلوجرام، و 3 محاضر لحوم بلدية وكبدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الادمي بإجمالي وزن 29 كيلو جرام، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة ، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.
 
 
وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 

بيطري قنا

حملات تفتيش

محافظة قنا

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