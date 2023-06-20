بركان بوبو فى المكسيك يسجل 45 انفجارا ويتسبب بحريق بسبب الشظايا.. فيديو

فاطمة شوقى

سجل بركان بوبوكاتيبيتل فى المكسيك المعروف باسم "بوبو" 45 انفجارا وتسبب فى حريقا بالمنطقة المجاورة بسبب شظايا الباليستية المتوهجة التى تصدر خلال الانفجارات، حسبما أكد المركز الوطنى للوقاية من الكوارث وتقرير من الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إلى أن السلطات المكسيكية اصدرت تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا ، حيث يستمر البركان فى نشاطه.

وأوضحت الصحيفة أن عدة انفجارات متتالية أدت الى خروج الشظايا من البركان وهو ما أشعل الحريق فى بعض المناطق المجاورة .

وتسبب البركان فى وقت سابق فى تعليق عمل المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما "بينيتو خواريز" و"فيليبي أنجليس" عملياتهما مؤقتا بسبب الرماد المتطاير من بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يقع على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة المكسيكية.

وتسبب الرماد البركاني فى خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.

ودعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات جديدة ، كما شوهد في اوقات سابقة ة تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.