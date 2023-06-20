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بدء رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:57 ص
بدء رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل.. صور بدء رصف طريق المريوطية
كتبت – مرام محمد

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بدأت محافظة الجيزة رفع كفاءه وتطوير ورصف طريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل في إطار أعمال التطوير الشامل التي يشهدها ذلك القطاع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن ترعة المريوطية تشهد أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وشهدت مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل والتى تم تغطيتها بالكامل، إنشاء ساحات انتظار للمركبات تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، فضلا عن إنشاء مواقف سرفيس جديدة تستوعب حوالى 150 سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، إلى جانب بدء رفع كفاءة ورصف مسار الطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية.

وتستهدف أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل، إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب 110 سيارات ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

أما القطاع الممتد من منطقة الشيشينى وحتى المنشية، فسوف يشهد بعد انتهاء أعمال التغطية إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة، إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشينى.

رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل (4)
رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل

 

رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل (5)
رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل

 

رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل (1)
رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل

 

رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل (2)
رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل

 

رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل (3)
رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل

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