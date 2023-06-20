بايدن يناقش مخاطر وإمكانات الذكاء الاصطناعى مع قادة التكنولوجيا

كتبت ريم عبد الحميد

يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن بمجموعة من قادة التكنولوجيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الذكاء الاصطناعى، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وتسعى إدارة بايدن إلى استكشاف الكيفية التى يمكن بها تنظيم المجال الناشئ للذكاء الاصطناعى، والبحث عن طرق لتطوير إمكاناته لتحقيق النمو الاقتصادى والأمن القومى والحماية من المخاطر المحتملة، ويخطط بايدن للقاء ثمانية خبراء من المجال الأكاديمى وجماعات المناصرة.

وذكرت الوكالة أن الظهور المفاجئ لروبوت الدردشة ChatGPT والأدوات الأخرى قد أدى إلى قفزة هائلة فى الاستثمارات فى هذا القطاع. وتمتلك أدوات الذكاء الاصطناعى القدرة على صياغة النصوص والصور والموسيقىى وأكواد الكمبيوتر مثل البشر. وهذا الشكل من الأتمتة يمكن ان يزيد إنتاجية العاملين، لكن الخبراء يحذرون من أضرار جمة. فهذه التكنولوجيا يمكن استخدامها لتحل محل العاملين، وتتسبب فى تسريح لموظفين. وبدا استخدامها بالفعل فى إنتاج صور ومقاطع فيديو زائفة، وأصبحت وسيلة للتضليل المعلوماتى التي يمكن أن تقوض الانتخابات الديمقراطية.

وفى مايو الماضى، جمعت إدارة بايدن المسئولين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا فى البيت الأبيض لمناقشة هذه القضايا ، وأخبرهم الرئيس الديمقرطى أن ما يقوموه به له قدرات هائلة ومخاطر هائلة أيضا.

ويلتقى بايدن اليوم الثلاثاء فى أحد فنادق سان فرانسيسكو مع تريستان هاريس، المدير التنفيذتى لمركز تكنولوجيا البشر، وجيم ستاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Common Sense Media وجوى بولماوين، مؤسس رابطة 7عدالة الخوارزميات ضمن آخرين.