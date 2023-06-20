وأضاف بايدن ـ فى تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" عندما تحدثت عن قلقنا من جفاف نهر كولورادو نظر إلى الجميع وكأنني مجنون، ونظروا إلي النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية..هذا حقيقي".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو قد أكد فى وقت سابق أن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتى قال "إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناكازاكي في 1945" .