انطلاق عرض مسرحية "كلها غلط" على مسرح قصر ثقافة العريش

انطلق على مسرح قصر ثقافة العريش العرض المسرحى "مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي"، للفنان أشرف عبد الباقي والمقرر له أن يتواصل لمدة يومين.

العرض بطولة وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك به مجموعة كبيرة من الشباب، إضاءة مصطفى عز الدين، أزياء هالة الزهوي، ترجمة نادية حسب الله، ديكور محمود سامي، موسيقى شادي عويضة، مدير الفرقة رشدي سلامة، ويقدم بعد النجاح الكبير التي حققه خلال عرضه بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي على مدار السنوات الماضية.

يأتى العرض ضمن فعاليات مبادرة وطن واحد، والتى ينظمها على مدار يومين بمدينة العريش مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأعرب المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن ترحيبه بالفنان الكبير أشرف عبد الباقي وبنجوم العرض المسرحي، مؤكدا أن العرض يأتي في سياق التعاون الهادف لتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بأرض الفيروز بعد أن عاد إليها الأمن والأمان، والتي شهدت عددا كبيرا من الفعاليات التي نظمتها قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة وتستمر في الفترة المقبلة.

وسبق العرض المسرحى انطلاق بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم بمدينة العريش، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية ضمن مبادرة وطن واحد، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت فعاليات البطولة علي ساحل مدينة العريش، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم "بطولة سيناي" تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

وتضمنت الفعاليات استقبال 3 فنانين كاريكاتير المشاركين بإهداء الحضور لوحات يرسمونها لوجوه المشاركين.

وضم فريق فنانين الكاريكاتير كل من إسلام علاء، وهاني إبراهيم، محمود عبد الوهاب، موضحين أنهم فريق يقوم بفن "الكاريكاتير المباشر، برسم فوري لوجوه المشاركين.

تقام البطولة على شاطئ العريش يتخللها حفل يحييه من الفنانين الفنانة روتانا سليم، والفنان إسلام زكي، والفنانة هايدى موسى والمذيع خالد عليش، المقدم الرسمي للبطولة .

يذكر أنه بالتزامن مع الإحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء ابريل الماضى نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية فى مدينة العريش فعاليات " سباق الهجن"، وحفل فنى احياه عددا من أبرز النجوم بينهم الفنان محمد منير والمنشد محمود التهامى والشاعر هشام الجخ، وتنظيم زيارات لمدينة العريش لمشاهير الإعلاميين والفنانين والرياضيين ونجوم السوشيال ميديا.