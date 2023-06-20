انتشال جثة شاب غرق إثر انقلاب سيارة فى نهر النيل بقرية شلشمون

انتشلت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بمساعدة الأهالي، جثمان شاب غريق بنهر النيل فى شلشمون، ناحية قرية شلشمون التابعة لمركز منيا القمح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بمشاهدتهم حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحر طريق الغنيمى شلشلمون، والتأكد من وجود غريق بداخل السيارة غير ظاهرة بالمياه.

على الفور، انتقل رجال مركز شرطة منيا القمح، والحماية المدنية، والاسعاف، لموقع البلاغ، وتم انتشال جثة الشاب الغريق، وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وورد تقرير مفتش الصحة والذي أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثمان لذويه، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وبيان هل توجد شبهة جنائية في الحادث من عدمه.