اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، ثالث جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها، وكانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم، لسماع الشهود .

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.